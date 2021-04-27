Экс-главред издания «Новгород» Михаил Боголюбов был приговорен районным судом к 4-м годам заключения в тюрьме за сексуальное надругательство над журналисткой Алиной Щегловой.

Полтора года назад Щеглова разместила в социальных сетях пост, где рассказала о своем изнасиловании, не став при этом называть имени преступника. Она отметила, что подала соответствующее заявление в местный Следком. Журналистка заявила, что данное преступление было совершено в ночь на 27 сентября в офисе газеты во время празднования победы в региональном конкурсе.

Боголюбов решил уйти с поста главного редактора информационного агентства в конце 2019 года, написав заявление об увольнении по собственному желанию. При этом он не стал признавать свою вину, заявляя, что интимная связь произошла по обоюдному согласию. Приговор все еще не вступил в силу.