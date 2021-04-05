В издании Starhit, сославшись на источник из близкого окружения Ольги Бузовой, сообщили, что журналистка Ксения Собчак довела певицу до слез, расспрашивая ее о Даве на премии «Жара»

Согласно словам собеседника информационного агентства, звезда прибыла на это музыкальное мероприятие в прекрасном настроении, однако ее практически сразу же «завалили» вопросами об экс-возлюбленном. Он добавил, что, как и любую другую девушку, ее ранили эти разговоры, так как она все еще переживает о разрыве. Однако на публике она постаралась не показывать свои чувства.

Как только Бузова ушла за кулисы, она сразу же расплакалась, отметил источник. Разговор о рэп-исполнителе начался после вопроса Собчак Филиппу Киркорову о том, платит ли ему все еще Дава за пиар. Она также спросила у певца, почему они до сих пор общаются друг с другом.