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Последние 20 лет Россия посвятила восстановлению фактически полностью разрушенного военно-морского флота и достигла в этом больших успехов, пишет автор издания Bussines Insider Бенджамин Браймлоу. Он отмечает, что в настоящий момент ВМФ представляет для Североатлантического альянса весьма серьезную угрозу.

Автор отмечает, что в основном Россия строит фрегаты и корветы, которые и по водоизмещению, и по большинству характеристик уступают натовским кораблям. Однако они вооружаются ракетами «Калибр» и в скором времени начнут получать «Ониксы» с «Цирконами», которые превратят их в чрезвычайно опасные боевые единицы российского флота.

Сейчас, по словам эксперта, российские корабли и подлодки находятся на Ближнем Востоке и в Африке, внимательно отслеживают все действия НАТО в Европе, а также прикрывают от внезапного вторжения США Арктику. Главная сила флота, считает Браймлоу, находится в глубинах океанов и морей.

Он напоминает, что только в этом году Россия намерена принять на вооружение сразу 6 новейших подводных лодок. Кроме того, в скором времени планируется приемка ракетного крейсера «Орлан», а в следующем году начнутся испытания российского авианосца. Также не стоит забывать о вертолетоносцах, которые также появятся на вооружении флота.

По мнению автора, Россия добилась фантастических успехов, так как сумела возродить полностью пришедший в упадок после развала Союза флот.

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