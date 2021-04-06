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Космонавтов, претендующих на путешествия в дальний космос, будут проверять на чувствительность к изменениям магнитного поля, заявил глава Института космических исследований Лев Зеленый.

Он пояснил, что ученые провели серию экспериментов на грызунах и выяснили, что отсутствие магнитного поля на протяжении длительного времени может привести к полной потере мыслительных способностей некоторых людей.

По словам эксперта, это распространяется только на тех представителей человечества, у которых чувствительность к изменениям магнитного поля слишком высокая. У остальных могут отмечаться лишь незначительные побочные эффекты.

Также Зеленый подчеркнул, что готовясь к покорению дальнего космоса, важно разрабатывать не только искусственную гравитацию, но и такое же магнитное поле, чтобы облегчить состояние космонавтов.

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