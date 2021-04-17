В управлении СКР по Брянской области сообщили о задержании депутата Дятьковского районного совета, которого подозревают в интимной связи с ученицей местной школы.

Согласно версии следствия, подозреваемый осуществил половой акт со школьницей младше четырнадцати лет, заплатив за него девятнадцатилетней жительнице города Дятькова. Указывается, что у девочки имелись финансовые сложности, из-за чего она по предложению своей знакомой начала заниматься предложением интимных услуг на территории района.

Данное преступление выявили работники региональных управлений МВД и ФСБ. Они задержали обвиняемых и провели обыски в их жилищах. В отношении подозреваемых заведены соответствующие уголовные дела. Депутату грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.