Американская певица Бритни Спирс напугала своих поклонников полупрозрачным нарядом с леопардовым принтом.

На своей Instagram-странице певица продемонстрировала несколько своих нарядов, но больше всего подписчиков впечатлил леопардовый полупрозрачный комбинезон, в котором Бритни попыталась изобразить кошку.

Как заметили в комментариях поклонники певицы, этот наряд продемонстрировал все недостатки её фигуры, в частности, отсутствие талии. Так, подписчики заявили, что Бритни выглядит странно и не сексуально и попросили её остановиться. Другие задались вопросом, зачем певица снимает такое видео.

Некоторые подписчики решили, что таким образом Бритни вновь подаёт знак, что находится в беде, и выразили из-за этого беспокойство. Они попросили её опубликовать фото вне дома, чтобы показать, что с ней всё в порядке.