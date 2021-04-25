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Британские пользователи в комментариях под статьей Daily Mail, переведенной «ПолитРоссией», посмеялись над попыткой США напугать РФ с помощью самолета-разведчика U-2.

В соответствующем материале рассказывается о «секретной миссии», проведенной Соединенными Штатами с целью вызвать страх у Москвы. Полет разведывательного воздушного судна являлся своеобразным предупреждением России от НАТО. Тем самым американцы хотели остановить российские вооруженные силы от вторжения на территорию Украины.

Однако комментаторов лишь развеселила данная статья. Они считают глупой затею Североатлантического альянса запугать РФ с помощью самолета, который был создан более 65 лет назад. Некоторые читатели также призвали США дважды подумать, прежде чем проводить разведку у границ России, напомнив им о том, как СССР сбил похожий разведчик в 1960 году.

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