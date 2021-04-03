Британское издание Express опубликовало статью о новой стратегии национальной обороны Соединенного Королевства. Журналисты перечислили все ключевые пункты этого документа – расширение ядерного потенциала, строительство кораблей для охраны кабеля на дне океана, увеличение численности личного состава, модернизацию танков и другого вооружения Сухопутных сил.

В завершении статьи авторы написали, что Россия уже обеспокоена столь коварным планом реформирования Королевских ВС, что очень рассмешило пользователей Сети.

Более сдержанные читатели просто написали о том, что для России Вооруженные силы Великобритании – это всего лишь мелкое неудобство, которое она с легкость преодолеет, если в этом возникнет необходимость.

Но в основном комментаторы соревновались друг с другом в чувстве юмора.

«О боже! Говорят, что даже Дарт Вейдер в ужасе», — написал один из них.

Другой предложил набирать военнослужащих из фанатов футбольных клубов «Миллуолл», «Вэст Хэм» и «Челси». Они, по мнению автора поста, ведут себя гораздо активнее, чем Королевские ВС.

Портал “ПолитРоссия” также обратил внимание на комментарий, автор которого заявил, что вся армия Великобритании уместится на стадионе «Олд Траффорд», на котором проводит домашние матчи футбольный клуб “Манчестер Юнайтед”