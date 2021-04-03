читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Британское издание Express опубликовало статью о новой стратегии национальной обороны Соединенного Королевства. Журналисты перечислили все ключевые пункты этого документа – расширение ядерного потенциала, строительство кораблей для охраны кабеля на дне океана, увеличение численности личного состава, модернизацию танков и другого вооружения Сухопутных сил.

В завершении статьи авторы написали, что Россия уже обеспокоена столь коварным планом реформирования Королевских ВС, что очень рассмешило пользователей Сети.

Более сдержанные читатели просто написали о том, что для России Вооруженные силы Великобритании – это всего лишь мелкое неудобство, которое она с легкость преодолеет, если в этом возникнет необходимость.

Но в основном комментаторы соревновались друг с другом в чувстве юмора.

«О боже! Говорят, что даже Дарт Вейдер в ужасе», — написал один из них.

Другой предложил набирать военнослужащих из фанатов футбольных клубов «Миллуолл», «Вэст Хэм» и «Челси». Они, по мнению автора поста, ведут себя гораздо активнее, чем Королевские ВС.

Портал “ПолитРоссия” также обратил внимание на комментарий, автор которого заявил, что вся армия Великобритании уместится на стадионе «Олд Траффорд», на котором проводит домашние матчи футбольный клуб “Манчестер Юнайтед”

Вам может понравиться

Российские ПВО засекли беспилотники Bayraktar TB2 у российских границ в Крыму

Беспилотные аппараты Bayraktar TB2, которые предположительно принадлежат Украине, намеревались нарушить границы воздушного пространства России в Крыму, пишет издание Avia.Pro. По словам журналистов, БПЛА не сделали этого, так как были обнаружены

Британских читателей рассмешило стремление США поддерживать Украину

Байден не в состоянии устоять на трапе президентского самолета, но зато собирается противостоять России, иронично пишут британские читатели издания Daily Mail. Так они комментируют заявление американского лидера о «непоколебимой» поддержке

Google второй год не разыгрывает пользователей 1 апреля из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса компания Google уже второй год подряд не разыгрывает пользователей Сети на 1 апреля. Ее руководство еще в начале марта уведомило сотрудников о том, что и в этом
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 апреля – пасмурно, до 3 °C | город Мытищи: погода, 3 апреля – небольшой снег, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 апреля – переменная облачность, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 апреля – небольшой дождь, до 6 °C | Королев: погода, 3 апреля – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск: погода, 3 апреля – переменная облачность, до 3 °C | Армавир: погода, 3 апреля – небольшая облачность, до 14 °C |