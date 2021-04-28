Британские пользователи в комментариях под материалом, опубликованном в Daily Mail, подвергли жесткой критике просьбу Польши разместить на ее территории дополнительные силы НАТО для защиты от РФ.

Один из комментаторов отметил, что именно Польша намеревается восстановить империю, поэтому она и организовала попытку переворота на территории Белоруссии, потратив на это «маленькое фиаско» свыше 50 000 000 долларов. Другой читатель отметил, что в Варшаве постоянно надеются, что кто-нибудь другой отправится воевать вместо нее.

По словам еще одного пользователя, вооруженные силы РФ на 80% носят оборонительный характер, и на это указывают многие военные эксперты. Он добавил, что скорее на Польшу нападут «союзные» США, чем Россия, если Варшава откажет Вашингтону в размещении военных баз или участии в каком-нибудь конфликте.