Новые социологические опросы, проведенные в Британии, показывают, что большинство граждан страны против того, чтобы НАТО и США ввязывались в войну между Россией и Украиной, которая может начаться из-за Донбасса.

По мнению британцев, если Североатлантический альянс встанет на сторону Киева в вооруженном конфликте за Донбасс, то это приведет к ужасным последствиям для всех стран Запада. Они считают, что хоть Россия и проигрывает западным вооруженным силам в численности и техническом оснащении, однако все еще обладает огромным ядерным потенциалом.

Британцы напомнили своим властям, что у РФ имеется множество атомных подлодок, способных доставить ядерные ракеты практически в любую точку мира. По этой причине они призывают Лондон и Вашингтон дважды подумать, прежде чем принимать решение о нападении на российские войска.