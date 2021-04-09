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В британском издании Daily Express появилась публикация, которую вполне можно соотнести с поговоркой «У страха глаза велики». Журналисты, ссылающиеся на источник в Минобороны, пишут о приведении в повышенную боевую готовность ВС Великобритании. При этом они заявляют о возрастающей активности российских войск на границах с Украиной.

Так, сообщается о ста тысячах российских военнослужащих, которых якобы перебросили к украинским рубежам. Также отмечается, что Россия передислоцировала туда же «баллистические ракеты». Впрочем, позже выяснилось, что это оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

Минобороны Великобритании наблюдает за ситуацией с «постоянно растущим беспокойством», но держит ситуацию под круглосуточным контролем, сообщает издание. Оно также отмечает, что Запад, поддерживающий территориальную целостность Украины, продолжает призывать Москву к деэскалации конфликта.

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