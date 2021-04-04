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Британские читатели издания The Times прокомментировали публикацию о том, что ситуация на Донбассе стремительно накаляется из-за переброски Россией 4 000 военнослужащих к границам Украины. Они написали, что на самом деле складывается совершенно противоположная ситуация.

Так, один из читателей напомнил, что обстрелы на Донбассе с украинской стороны начались в феврале. После этого Киев стал перебрасывать в регион танки и артиллерийские установки, поставлять дополнительное горючее и передислоцировать личный состав. И лишь спустя месяц после этого начались перемещения войск в России.

Пользователь Steven Bowles также поразился тому, что натовские учения у границ РФ и по всему миру почему-то никого не смущают. Но как только Россия начинает маневры внутри своей страны, ни кого не трогая, ее тут же обвиняют в «агрессии».

«Переброска российских войск явно служит ответом на действия Киева и предупреждением ему. Минские договоренности предусматривают мирное урегулирование, но Украина отказывается выполнять свои обязательства», – уверен Steven Bowles.

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