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В распоряжении России имеется специальный глубоко законспирированный подводный флот, главной задачей которого является погружение Великобритании в хаос. Издание The Sun сообщает, что создал секретные подлодки лично президент РФ Владимир Путин, чтобы перерезать провода на дне океана, соединяющие Туманный Альбион с внешним миром.

Эксперт по обороне Роб Кларк, который представляет Общество Генри Джексона, заявил, что высказанные в статье мысли являются вполне осязаемыми. Уничтожение кабеля даст возможность России спровоцировать мощный экономический кризис в Великобритании и лишить ее возможности связываться с другими странами.

Авторы издания утверждают, что данная угроза выглядит весьма серьезно. Все дело в том, что именно по подводному кабелю осуществляется передача интернет-данных на Туманном Альбионе. Если их перерезать, то будут сорваны транзакции на сумму около 10 триллионов долларов ежедневно.

Такая же проблема стоит и перед Соединенными Штатами. Это подтверждается заявлениями представителей национальной разведки США, которые уже неоднократно призывали надежно защитить кабель от повреждений.

Масла в огонь подлил экс-военнослужащий ВМС США Аарон Амик. Он заявил, что раньше служил на подводной лодке и собственными глазами видел секретные субмарины для перерезания кабеля. Они находились на базовых АПЛ и при необходимости отстыковывались от них. После этого лодки ныряли на самое дно и искали провода под водой.

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