Заявления Кремля о том, что в ответ на учения НАТО у своих границ он будет наращивать силы, выводят из себя аналитиков и руководство Североатлантического альянса. Они сразу воспринимают это как «российскую агрессию». То же самое делает и британская газета Express, публикацию которой перевел портал «ПолитРоссия».

Однако читатели этого издания абсолютно не согласны с мнением авторов статьи. Они уверены, что Россия все делает правильно, так как ни одной стране мира не понравится, что прямо у ее рубежей кто-то проводит масштабные военные учения.

«У русских есть полное право беспокоиться из-за военных маневров на своих границах, нужно иметь хоть немного здравого смысла», – пишет один из возмущенных действиями НАТО читателей.

Кроме того, многие обвинили в сложившейся ситуации Украину, которая не хочет соблюдать ранее подписанные соглашения и устраивает провокации на линии разграничения с Донбассом. Последнему отвели роль Каталонии в Испании, которая также много лет борется за независимость.