Великобритания отправила на авиабазу в Румынию 6 своих истребителей «Тайфун», в задачу которых входит патрулирование неба над Черным морем, сообщает издание The Daily Mail со ссылкой на пресс-службу Минобороны. Отмечается, что это плановая переброска боевых самолетов, однако помимо поставленных ранее задач они будут еще и выступать инструментом «сдерживания России».

Британские читатели выразили недоумение по этому поводу. Так, один из них задал резонный вопрос о том, что шесть истребителей способны сделать в случае, если Россия начнет наступление на Украину всей своей мощью. Также он поинтересовался, зачем Британии вообще нужен этот конфликт, которым должен заниматься ЕС.

Поддержали его и другие пользователи.

«Британцы вступают в вооруженные силы, чтобы защищать Британию, а не Украину», – вполне логично заметил читатель под ником anthony.

«Извините, но это не наша проблема. На Украине установили глобалистскую марионетку, которая бряцает оружием. Они не являются частью НАТО. Держитесь от этого подальше. Пусть сами разбираются в своих проблемах и дрязгах!» – согласился с автором предыдущего сообщения Morpheus in 2021.

Scrunchedupthing добавил, что всю эту кашу заварили Соединенные Штаты и если им так сильно хочется повоевать, то пусть делают это, не втягивая Великобританию. Он напомнил, что Лондон не поддержал Вашингтон в его авантюре по Вьетнаму и не должен поддерживать сейчас.

Lidds обратился к премьер-министру Борису Джонсону с призывом не заигрываться с США, так как американскому лидеру Джо Байдену требуются лишь «удобные особые отношения».