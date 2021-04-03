Публикация издания The Daily Mail о десяти перехватах российских истребителей и бомбардировщиков силами британских ВВС вызвала бурное обсуждение в Сети. При этом подавляющее большинство пользователей возмутилось хвастовством Королевских военно-воздушных сил.

В статье сообщается, что за короткий промежуток британские «Тайфуны» десять раз вылетали на перехваты российских самолетов над Норвежским, Северным и Балтийским морями, а также над Атлантическим океаном. Пользователи сразу же указали, что истребители и бомбардировщики ВКС РФ выполняли плановые полеты, о которых знал весь мир. Поэтому гордиться Великобритании особо нечем.

Также читатели отметили, что перехватывать самолеты, находящиеся в международном воздушном пространстве, не имеет никакого смысла. Они напомнили, что американские бомбардировщики B-1B также неоднократно летали над Северными морями, что является нормальной и вполне обыденной практикой.

Один из пользователей также иронично потребовал оставить Россию в покое, потому что захватывать независимую Шотландию своими самолетами она точно не собирается.