читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Публикация издания The Daily Mail о десяти перехватах российских истребителей и бомбардировщиков силами британских ВВС вызвала бурное обсуждение в Сети. При этом подавляющее большинство пользователей возмутилось хвастовством Королевских военно-воздушных сил.

В статье сообщается, что за короткий промежуток британские «Тайфуны» десять раз вылетали на перехваты российских самолетов над Норвежским, Северным и Балтийским морями, а также над Атлантическим океаном. Пользователи сразу же указали, что истребители и бомбардировщики ВКС РФ выполняли плановые полеты, о которых знал весь мир. Поэтому гордиться Великобритании особо нечем.

Также читатели отметили, что перехватывать самолеты, находящиеся в международном воздушном пространстве, не имеет никакого смысла. Они напомнили, что американские бомбардировщики B-1B также неоднократно летали над Северными морями, что является нормальной и вполне обыденной практикой.

Один из пользователей также иронично потребовал оставить Россию в покое, потому что захватывать независимую Шотландию своими самолетами она точно не собирается.

Вам может понравиться

У Турции возникли технические проблемы при использовании российских С-400

Портал Avia.Pro со ссылкой на оппозиционные издания Турции сообщает о технических проблемах с российскими комплексами С-400, с которыми якобы столкнулись турецкие военные. Известно, что сложности связаны с невозможностью интеграции «Триумфов»

Бывший украинский премьер оценил риски начала войны на Донбассе

Киев сосредоточил на линии разграничения в Донбассе 96 тысяч военнослужащих, что почти в три раза больше, чем в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Также он перебросил к месту конфликта танки, артиллерийские

В Омске родители дежурили у школ по ночам, чтобы записать детей в первый класс

В Омске родители, чьи дети этой осенью пойдут в первый класс, собираются у школ в живые очереди на подачу документов. Как отмечается, приём документов для записи детей начался в России
  • Анна
  • 01.04.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 апреля – пасмурно, до 3 °C | город Мытищи: погода, 3 апреля – небольшой снег, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 апреля – переменная облачность, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 апреля – небольшой дождь, до 6 °C | Королев: погода, 3 апреля – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск: погода, 3 апреля – переменная облачность, до 3 °C | Армавир: погода, 3 апреля – небольшая облачность, до 14 °C |