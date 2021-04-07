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Эксперты британского Университета королевы Марии научились находить ДНК отдельных животных в окружающем воздухе. Новейшая технология позволяет анализировать частицы, содержащиеся в нем и собирает генетический материал.

Эксперимент сперва проводился на растениях, которые выбрасывают семена и пыльцу в атмосферу. Затем ученые перебрались на ферму, на которой разводят голых землекопов. Эксперты установили там перистальтический насос, а также фильтры, которые дают возможность собирать образцы ДНК. Они взяли пробы воздуха и нашли в них генетический материал, принадлежащий не только грызунам, но и людям, которые работают на ферме.

Пока исследования ученых преследуют исключительно экологические цели. Однако в будущем они планируют задействовать свою технологию в криминалистике. Так, по генетическому материалу, содержащемуся в воздухе, можно будет определить, находился ли подозреваемый на месте преступления.

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