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Мнения британских пользователей об испытаниях новейшей российской противоракеты А-235 «Нудоль» разделились. Одни из них написали, что РФ создала столь мощный перехватчик для защиты своих рубежей и не собирается использовать ее для нападения. Другие же, напротив, верят в разговоры о «российской агрессии» и считают оппонентов русскими пропагандистами.

Журналисты также неоднозначно высказались о новой противоракете. К примеру, в издании The Sun говорится о «леденящих кровь» и «впечатляющих» испытаниях боеприпаса, способного «разрывать» американские баллистические и крылатые ракеты, спутники и гиперзвуковое оружие.

Daily Mail концентрируется на том, как именно Россия будет использовать противоракету. Так. Журналисты напомнили заявление главы военного ведомства Польши о желании РФ возродить Российскую империю и предположили, что «Нудоль» вполне может сыграть важную роль в этом процессе.

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