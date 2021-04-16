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Читатели британского издания Daily Mail из-за новых санкций США в отношении России назвали американского президента Джо Байдена глупцом. Они также написали, что лидер Соединенных Штатов строит из себя супермена, изгоняя из страны российских дипломатов.

В комментариях к публикации о санкциях многие читатели также написали, что это Байдена нужно выгнать из Белого дома. Они уверены, что его предшественник Дональд Трамп точно не пошел бы на такие глупые меры. Действия Байдена приведут мир к катастрофе через войны, хаос, безработицу и полную анархию.

«Россию невозможно задушить санкциями, ведь её золотовалютный запас составляет $600 млрд. Это государство — богатейшее в мире по запасам природных ресурсов», – написал один из читателей.

Также комментаторы обвинили всю демократическую партию Соединенных Штатов в том, что она является угрозой для «свободного мира». И выразили сожаление подобными действиями одного из ее представителей.

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