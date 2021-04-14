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Публикация в британском издании Daily Mail сообщения о телефонном разговоре президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, вызвала большой интерес у читателей. Они также обратили внимание на то, что Соединенные Штаты отправили в Черное море два своих боевых корабля.

Напомним, что в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину провести переговоры на высшем уровне «на нейтральной территории».

Читатели предположили, что Байден перед Путиным будет иметь «бледный» вид, так как российский президент – это опытный шахматный гроссмейстер, а американский лидер вряд ли освоил хотя бы шашки.

Некоторые пользователи также порекомендовали Байдену хорошенько подумать над маршрутом и исключить из него все лестницы. В противном случае у российского главы государства сразу появится ассоциация с недавними падениями коллеги на трапе.

Читатели также прокомментировали заявление РФ о том, что США должны держать свои эсминцы как можно дальше от Черного моря.

«Давай, Россия. Покажи США, этому глобальному бандиту и деспоту, что они не имеют никакого влияния в вашем регионе», – написал в комментариях один из пользователей.

Другой поддержал его сообщением, что «сонный» Байден не сможет указывать России, что ей делать со своими войсками и на своей границе.

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