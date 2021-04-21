Начинающая компания из Бостона Regent получила 9 миллионов долларов инвестиций. Эти средства предназначены для разработки электрического гидросамолёта, который должен будет перевозить пассажиров в морских прибрежных районах.

Как отмечается, для гидросамолётов более простая сертификация, поэтому есть вероятность того, что на рынке эта модель появится достаточно быстро. В настоящее время был представлен эскиз самолёта.

Так, сообщается, что гидросамолёт сможет развивать скорость до 300 километров в час. Масштабная модель получит размах крыльев 4,5 метра, а вес – около 180 килограмм. Согласно проекту, гавань самолёт будет покидать подобно морскому судну, после чего при помощи подводных крыльев он будет набирать скорость и затем осуществлять взлёт.

Данная вид транспорта, как предполагается, будет весьма востребовал для перевозок пассажиров вдоль берега или между островами.