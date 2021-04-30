Болгарское издание «Дневник» кратко описало ситуацию на границах между Украиной и Россией, сообщив, что ситуация там по-прежнему напряжена, несмотря на отвод российских войск. Авторы также упомянули о том, как Киев пытается воспользоваться учениями в РФ, чтобы заполучить в свое распоряжение оружие Североатлантического альянса.

Так, он неоднократно пытался выпросить у Германии сперва снятые с вооружения корветы, а затем и системы противокорабельной и противоракетной обороны. Однако ФРГ ответила отказом на все украинские запросы.

Читатели болгарского издания шутливо призвали правительство страны поделиться с Киевом двумя резиновыми лодками, которыми Украина может попробовать «остановить российские АПЛ». Также они припомнили сотрудничество Киева с Анкарой.

«Жаль Украину. Ни одному союзнику Турции не везло», – написал Lazarus, намекая, что Анкара всегда преследует исключительно собственные интересы и избавляется от «союзника», когда в этом возникает необходимость.

Также пользователи отметили, что НАТО не торопиться вооружать Украину. Но даже с оружием Североатлантического альянса она не сможет справиться с Россией, так как проигрывает ей и по численности войск, и по мощи вооружения и техники, имеющихся в распоряжении РФ.