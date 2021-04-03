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Представители болгарской партии «Возрождение Отечества» призвали власти закрыть все базы других государств и начать голосование по поводу выхода из Североатлантического альянса.

В СМИ отмечают, что в Болгарии многие местные жители хотят, чтобы страна покинула западный военно-политический блок. Именно на подобных настроениях и собирается сыграть партия, возглавляемая Николаем Малиновым, председателем нацдвижения «Русофилы». При этом журналисты обращают внимание на мнение болгар касательно России.

В комментариях под новостью о необходимости выхода из НАТО в болгарском издании «Факты» многие пользователи положительно отнеслись к данной идее. Некоторые также заявили, что Болгарии следует присоединиться к Российской Федерации.

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