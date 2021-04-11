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В болгарском информагентстве Actualno журналист Ганчо Каменарски объяснил, почему Россия ведет гибридную войну и «никому не доверяет».

Согласно словам автора материала, Москве уже надоели постоянные предательства со стороны партнеров и союзников, не говоря уже о прямых соперниках, поэтому она теперь никому не верит. Он также указал на то, что Соединенные Штаты и Евросоюз длительное время ведут русофобскую политику, специально создавая напряженную ситуацию на российских границах, и вряд ли их политический курс изменится в будущем.

Болгарский журналист считает, что США и Британия рады сделать из РФ своего общего врага, чтобы снова объединить силы и попытаться оправдать имеющиеся у них внутриполитические проблемы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мировое сообщество начало снова говорить о холодной войне, считает Каменарски.

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