Сразу несколько болгарских СМИ написали о том, что Соединенные Штаты ввели чрезвычайное положение из-за «российской угрозы». Пользователи предположили, что это следствие плохого физического и особенно психического состояния президента США Джо Байдена, а также предрекли его уход с поста еще до окончания первого срока.

«Совсем умом тронулся, прямо скажем. Надеюсь, русские учтут его проблемы и не будут воспринимать его слова слишком серьезно», — написал читатель fes18649563.

Слабые когнитивные способности обсуждали многие пользователи. Кроме того, они обратили внимание на политику двойных стандартов, которую исповедуют Соединенные Штаты.

«Нарушение устоявшихся принципов международного права, в том числе уважение территориальной целостности государств» — а что насчет Косово, дядя Джо?», – поинтересовался читатель Веселин Дечев.

Политика Байдена в отношении России не нравится не только болгарам. Кроме того, ее осуждают и американские пользователи Сети, которые опасаются, что не вполне адекватный лидер доведет ситуацию до войны с катастрофическими последствиями.