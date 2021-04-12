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В болгарском издании «Труд» появилась публикация о самом опасном оружии, которое имеется в распоряжении украинских войск. В этот список попало вооружение как отечественного, так и зарубежного производства.

Условно украинскими являются береговые ракетные комплексы «Нептун», недавно принятые на вооружение, а также танки Т-64 «Булат», которые представляют собой переработанные советские боевые машины. Еще один ракетный комплекс «Ольха-М» называют чисто украинской разработкой. Которая способна поражать цели на расстоянии до 70 километров.

Наиболее перспективными видами оружия выглядят турецкие беспилотные аппараты Bayraktar, которые продемонстрировали свои возможности в Сирии и Ливии, а затем и в Нагорном Карабахе. Кроме того, на вооружении ВСУ имеются патрульные катера Mark VI и Island, полученные из Соединенных Штатов, а также самоходные артиллерийские установки Dana-М2, приобретенные в Чехии.

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