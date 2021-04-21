Эксперты сервиса Superjob в ходе опроса выяснили, где россияне собираются провести отпуск этим летом.

Опрос был проведён в период с 15 по 19 апреля, было опрошено около трёх тысяч россиян старше 18-ти лет. Так, оказалось, что более четверти жителей России, а именно, 28%, не собираются брать отпуск этим летом. Ещё 28% опрошенных возьмут летом отпуск, однако проведут его либо дома (18%), либо на даче или в деревне (10%).

Отправиться в путешествие планируют только 24% опрошенных россиян. При этом большая часть из них собирается поехать в Крым или Краснодарский край. За границу собираются 7% опрошенных, из них 3% – в Турцию, если страна будет открыта. Остальные 4% отправятся по иным направлениям.

17% респондентов ещё не определились со своими планами на это лето.