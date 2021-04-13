Россия и Китай намерены создать общую базу на Луне, что может означать объединение усилий этих государств в космической сфере. Агентство Bloomberg считает, что эта база будет иметь военную направленность, а также размышляет над тем, как Соединенные Штаты могут побороться против двух своих основных противников.

Так, авторы пишут, что Соединенным Штатам и их союзникам необходимо создать малочисленные, но эффективные космические подразделения, которые будут вести сотрудничество в космосе. К нему планируется привлечь также государственные и частные компании, работающие над созданием технологий для космоса. Кроме того, из бюджета Соединенных Штатов должны выделяться средства, которые будут направлены исключительно на космические разработки.

Автор публикации также призывает США не игнорировать факт объединения Китая и России в космическом пространстве, так как начав с космоса, они вполне могут углублять сотрудничество еще и на Земле. Это создаст Соединенным Штатам серьезные проблемы.