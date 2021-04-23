В информагентстве Bloomberg, сославшись на свои источники, отметили, что Джо Байден, американский лидер, собирается увеличить ставку налога на прирост капитала для богатых практически в 2 раза.

Собеседники издания отмечают, что путем повышения налога президент США планирует покрыть социальные затраты, направленные на ликвидацию неравенства в обществе. На данный момент времени налог для американских граждан, у которых годовой доход превышает 1 000 000 долларов, равен 20 процентам. Он может быть увеличен до 39,6 процента.

Эксперты отмечают, что подобный шаг может привести к значительному увеличению налога для состоятельных инвесторов. Это приведет к отмене давнего положения налогового кодекса страны, предполагающего, что налог на доход с инвестиций не может быть выше, чем с заработанной платы.