Илья Варламов, популярный видеоблогер из РФ, подверг жесткой критике смотровую платформу на Николаевской сопке, открытую ранее в Красноярске, так как на ней отсутствуют туалеты.

Блогер отметил, что дерево и стекло стильно сочетается друг с другом, поэтому площадка смотрится красиво, однако в бочке меда оказалась ложка дегтя. Дело в том, что рядом с туристическим объектом не оказалось ни одной уборной. Ближайший туалет находится у самого подножья горы.

Юлия Верхушина, глава департамента по туризму Красноярского края, при этом заявила, что вопрос по установке общественных туалетов прорабатывался, но позднее от них было решено отказаться. Она добавила, что в уборных сейчас отсутствует необходимость, так как люди проводят на горе непродолжительный период времени – снимают фото, а потом уезжают.