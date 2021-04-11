читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пользователь китайского портала Sina сообщил о мясных предпочтениях россиян, которые «вызывают шок» у граждан других стран.

Как отметил блогер, в России мясные блюда, по сравнению с Китаем, весьма популярны. Способы его приготовления, при этом, могут шокировать иностранцев. В пример блогер привёл русский шашлык. Так, он указал, что шашлык измеряется килограммами, а для того, чтобы мясо в процессе приготовления вышло сочным и жирным, запекают его на шампурах.

Высказался блогер и по поводу сала, заявив, что от него «ком в горле встаёт». Однако сало весьма популярно среди жителей России. Кроме того, пользователь Сети отметил оленину – её едят на Крайнем Севере.

В заключение китайский блогер указал на то, что после всех этих рецептов неудивительно, что русских считают воинственным народом.

Вам может понравиться

Украинские ПВО обстреляли неизвестные цели на Донбассе

Рано утром в пятницу украинские ВС внезапно открыли огонь из зенитно-ракетных комплексов «Оса» по неизвестным целям. Известно даже о том, что три из них были уничтожены, однако подробности не раскрываются.

Баранец рассказал о возрастающей угрозе начала Третьей мировой войны

Третья мировая война может начаться сегодня в любой из десяти горячих точек планеты, уверен военный эксперт Виктор Баранец. Свои мысли по этому поводу он изложил на онлайн-конференции, организованной медиагруппой «Патриот».

Глава Евросовета пояснил, почему не уступил стул главе Еврокомиссии

Глава Евросовета Шарль Мишель прокомментировал ситуацию со стулом, которая произошла на встрече с турецким лидером Тайипом Эрдоганом в минувшую среду. Он отметил, что именно так представляет себе равноправие полов. Всю
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 апреля – ясно, до 8 °C | город Мытищи: погода, 11 апреля – ясно, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 апреля – небольшая облачность, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 апреля – переменная облачность, до 9 °C | Королев: погода, 11 апреля – пасмурно, до 12 °C | Подольск: погода, 11 апреля – ясно, до 12 °C | Армавир: погода, 11 апреля – пасмурно, до 8 °C |