Пользователь китайского портала Sina сообщил о мясных предпочтениях россиян, которые «вызывают шок» у граждан других стран.

Как отметил блогер, в России мясные блюда, по сравнению с Китаем, весьма популярны. Способы его приготовления, при этом, могут шокировать иностранцев. В пример блогер привёл русский шашлык. Так, он указал, что шашлык измеряется килограммами, а для того, чтобы мясо в процессе приготовления вышло сочным и жирным, запекают его на шампурах.

Высказался блогер и по поводу сала, заявив, что от него «ком в горле встаёт». Однако сало весьма популярно среди жителей России. Кроме того, пользователь Сети отметил оленину – её едят на Крайнем Севере.

В заключение китайский блогер указал на то, что после всех этих рецептов неудивительно, что русских считают воинственным народом.