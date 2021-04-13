Урбанист и блогер Илья Варламов рассказал о десяти главных проблемах в Уфе.

Так, он отметил, что в центре Уфы ограничено движение. Произошло это из-за ограниченности рельефа, а также формы города в виде восьмерки. Кроме того, к этому привело и деление районов на спальные, культурно-деловые и промышленные – это также увеличивает время поездок по городу. Сам транспортный сервис также, по словам Варламова, ужасен – остановки в плохом состоянии, на них нет расписаний и схем маршрутов.

Из-за того, что общественный транспорт не выдерживает конкуренции с автомобилями, многие люди предпочитают иметь свою машину. Однако парковок под них недостаточно, и автомобили занимают всё свободное пространство, даже не предназначенное для них. Из-за этого страдают и пешеходы. Кроме того, некоторые пешеходные переходы небезопасны, а подземные ещё и представляют трудность для маломобильных жителей. Город для этих категорий граждан и без того практически неустроен – помимо редких пешеходных переходов, есть проблема с тяжёлыми дверями, высокими бордюрами и полом в транспорте, и так далее.

Отметил блогер и уничтожение памятников архитектуры и покраску зданий в один цвет, игнорирую историческую достоверность. В целом в городе отсутствует дизайн-код – нет требований к единому оформлению вывесок, рекламе, дизайну городского пространства.

Среди других проблем блогер указал отсутствие велоинфраструктуры, ограждение территорий и кварталов, а также набережную, к которой сложно подойти.