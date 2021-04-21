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Блогер Эльдар Джарахов поделился историей, как несколько лет назад его чуть было не изнасиловали. Рассказал об этом инциденте он в новом видео на своём YouTube-канале.

Так, Эльдар в мае 2010 года приехал в Новокузнецк. Тогда он вместе с друзьями выпивал у подъезда и познакомился с новыми людьми. Позже он зашёл в подъезд трёхэтажного дома. Будучи нетрезвым, он не очень хорошо осознавал происходящее, однако услышал, что на верхних этажах говорится о нём.

Согласно плану незнакомых блогеру мужчин, они собирались подкинуть одному из его приятелей наркотики, а самого Эльдара изнасиловать. Однако осуществлению их намерений помешали зашедшие в подъезд мужчины, среди них находился приятель Эльдара. Они избили задумавших недоброе незнакомцев, а самого блогера на руках вынесли из подъезда.

Как отметил Эльдар, когда он вспоминает об этом, понимает, насколько неслучайны случайности.

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