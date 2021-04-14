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Блогер Амиран Сардаров, который ведёт YouTube-блог «Дневник хача», женился на Мариам Тилляевой – внучке покойного президента Узбекистана Ислама Каримова.

Церемония прошла в Лас-Вегасе. Как отмечается, церемония была довольно неформальной и скромной. Так, невеста выбрала пляжное белое платье, имеющее открытую спину, а жених предстал в белой рубашке и тёмных шортах. Гостями были только самые близкие люди – семья и друзья.

Об отношениях пары информации мало. Известно, что Сардаров в прошлом году стал жителем США, а Мариам переехала в Штаты в возрасте 14-ти лет – около семи лет назад. Разница в возрасте пары составляет 13 лет, но это их совершенно не смущает. Блогер продолжает снимать в США свои видео, и Мариам неоднократно принимала участие в съёмках. На свадьбу она намекнула лишь в начала февраля.

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