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Энтони Блинкен, глава американского Госдепартамента, сообщил, что в Соединенных Штатах зафиксировали отвод Россией части своих войск от украинской границы.

Согласно его словам, ранее рядом с границей Украины наблюдалась значительная концентрация российских вооруженных сил. В последний раз такое фиксировалось в 2014 году. При этом недавно Москва решила отвести ряд военных подразделений. Госсекретарь США добавил, что они видят начало их отвода.

Руководитель Госдепа также заявил, что планирует отправиться на Украину с рабочим визитом на следующей неделе. В СМИ напоминают, что ранее страны Запада выразили беспокойство с тем фактом, что Россия начала наращивать военное присутствие рядом с украинской границей на фоне увеличения напряженности в Донбассе.

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