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В аэропорту Дубая был задержан российский бизнесмен Олег Шкиль. Его подозревают в организации двух убийств.

Согласно сведениям Telegram-канала «Частный детектив», Шкиля арестовали на борту самолёта незадолго до вылета на Мальдивы. Задержание было произведено силами сотрудников Интерпола. Также отмечается, что запрос на арест бизнесмена поступил от Литвы.

Силовики Литовской республики обнаружили двух киллеров, которые рассказали, что убили двух прибалтийских предпринимателей. Заказчиком, согласно их заявлению, являлся именно Шкиль.

В настоящее время он помещён в Главную тюрьму ОЭА «Дубайский централ». Экстрадиция Шкиля в Литву, как сообщается, может весьма затянуться, вплоть до нескольких месяцев.

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