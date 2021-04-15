Портал Avia.Pro со ссылкой на главное военное ведомство Беларуси рассказал о натовском беспилотном аппарате, который беспрепятственно проник на территорию страны. И это несмотря на то, что белорусские ПВО еще с осени прошлого года находятся в полной боевой готовности.

Минобороны заявило о том, что в воздушное пространство вторгся неизвестный летательных аппарат. Но на самом деле это был беспилотник, принадлежащий одной из стран Североатлантического альянса.

Справедливости ради отмечается, что разведывательный дрон, который довольно долго кружил над Белоруссией, изучая обстановку, не сумели распознать и российские комплексы ПВО. Эксперты считают это обстоятельство странным, так как технологий противодействия системам противовоздушной обороны на БПЛА пока не существует.

Эксперты считают, что дело совсем не в том, что ПВО Беларуси проворонили дрон. Скорее всего, он просто находился в воздушном пространстве страны слишком мало времени. В противном случае его бы просто сбили. Впрочем, с этой точкой зрения можно поспорить, так как ранее на белорусскую территорию точно так же залетел шведский легкомоторный самолет, оставшийся незамеченным.