Пожилое население Украины вынуждено собирать объедки на мусорках в то время как президент Владимир Зеленский сидит в роскошном и комфортном кабинете и снимает бесконечные «видосики» о том, как хорошо скоро станет жить украинцам, заявила журналист белорусского канала «СТВ» Юлия Артюх.

Она отметила, что Зеленский остался артистом на посту президента и делает лишь то, что умеет – записывает видео и прямые эфиры, чтобы по-прежнему привлекать к себе внимание широкой публики. При этом он абсолютно не замечает, что страна докатилась до такого уровня бедности, которого не было ни при одном другом главе государства.

Также журналистка высмеяла первого президента Украины Леонида Кравчука, который ранее назвал Беларусь российским «холуем». Она заявила, что подобные речи от представителей страны, пресмыкающейся перед Соединенными Штатами и ничего за 30 лет не добившейся, звучат по меньшей мере странно и глупо.