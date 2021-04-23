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Белорусский Следственный комитет объявил в розыск чемпионку мира по плаванию Александру Герасименю. Это решение связано с призывами к действиям, способным нанести вред нацбезопасности страны, сообщает Телеграм-аккаунт СК.

Александра Герасименя возглавляет в Беларуси фонд спортивной солидарности. В настоящий момент она живет за пределами страны. Выезд скорее всего связан с размещением в интернете требований к Александру Лукашенко уйти с поста президента страны. Она подписала соответствующее письмо к главе государства еще перед выборами прошлого года, после чего уехала из Белоруссии.

Вместе с чемпионкой мира СК объявил в розыск также исполнительного директора фонда Александра Олейкина. Вполне вероятно, что он также находится за рубежом по той же самой причине, что и Герасименя.

Пловчиха заявила о завершении спортивной карьеры в 2019 году. В ее активе не только победа на чемпионате мира, но еще и две серебряных и одна бронзовая медаль на Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

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