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Эксперты по безопасности из организации BackChannel нашли находящиеся в открытом доступе интимные фотографии и видеозаписи с участием девушек с сайта OnlyFans.

Как сообщается, на сайте за данные материалы пользователям необходимо платить. Однако кто-то выложил их в папку в «Google Диск». Всего в папке были обнаружены материалы от 279 девушек с сайта. Общий размер папки не сообщается, однако указывается, что на одну из девушек было собрано материалов на 10 гигабайт.

По мнению экспертов, фотографии и видеозаписи собирали несколько хакеров, которые выложили материалы в открытый доступ. Большая часть материалов была загружена ещё в середине осени прошлого года.

Также эксперты указали на то, что OnlyFans имеет довольно слабый контроль контента. Любой человек, оплативший подписку, имеет возможность выгружать с сайта материалы.

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