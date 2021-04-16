Американский президент Джо Байден заявил, что намеревался ввести более жесткие санкции в отношении РФ, однако остановился на выборе в пользу «пропорциональности». Он также отметил, что предупредил российского лидера Владимира Путина о применении санкционных мер.

«Я четко заявил президенту Путину, что мы могли бы зайти дальше, но я решил этого не делать», – сказал президент США.

По словам Байдена, Соединенные Штаты готовят также санкции в отношении газопровода «Северный поток-2». Но из-за того, что в его строительстве заинтересованы Германия и другие союзники Вашингтона на европейской территории, данный вопрос пока вызывает некоторые сложности.

Байден заявил, что давно является противником «Северного потока – 2», но в настоящий момент вопрос о введении санкций против его строительства еще не решен.