Президент Соединенных Штатов все-таки позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Разговор, по сообщениям СМИ, длился около 40 минут, в течение которых главной темой обсуждения был Донбасс и ситуация вокруг него.

Байден сообщил коллеге, что все обещания по оказанию помощи Украине будут выполнены в полном объеме, так как Соединенные Штаты придерживаются ранее данных обязательств. Кроме того, он выразил обеспокоенность стягиванием российских войск к границам Украины.

Сообщается также, что одной из тем, которую обсудили президенты Украины и США, была коррупция, с которой Зеленскому пока справиться не удается.

Ранее СМИ сообщали о том, что Байден не звонит Зеленскому, так как ждет от него решительных шагов по борьбе со всепоглощающей коррупцией на Украине. Однако сейчас американский президент был вынужден сделать этот звонок в связи с раздутой паникой вокруг российских учений.