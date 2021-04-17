На интернет-портале Следкома появилось сообщение о том, что Александр Бастрыкин, председатель ведомства наградил медработников благовещенского кардиоцентра, проведших операцию во время пожара.

В опубликованном тексте отмечается, что глава СКР поставил подпись в приказе о награждении врачей медучреждения, в котором недавно случилось сильное возгорание. Врачи не стали эвакуироваться из здания, так как в нем находился пациент, которому требовалась срочная операция.

Информация о пожаре появилась в начале апреля. В кардиологическом центре загорелась кровля. Прибывшие на место инцидента пожарные эвакуировали из здания медиков и пациентов. Однако некоторые врачи остались, чтобы завершить аортокоронарное шунтирование одному из больных. Ранее медработников наградил руководитель Приамурья.