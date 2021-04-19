Британские ВС сочли себя умнее, чем Соединенные Штаты, которые недавно отказались отправлять в Черное море свои боевые корабли. Королевские ВМС решили сделать это вместо Пентагона, чтобы «поддержать Украину». Тот факт, что подобный визит лишь обострит ситуацию в акватории, как-то не пришел им в голову.

Военный эксперт Виктор Баранец назвал Британию ручной болонкой США, а также раскрыл те последствия, к которым может привести отправка в Черное море эсминца и фрегата Королевских ВМС. Он сообщил, что за этими кораблями наблюдение будет установлено еще на выходе из Босфора. Причем контролировать их действия будут все, от кораблей и подлодок доя береговых ракетных комплексов и самолетов.

«Пусть, если такие бравые, сунутся через российскую границу. И тогда вы узнаете, что на границе с Россией образовалась огромная братская могила из трехсот английских моряков», – предсказал последствия визита Баранец.

По мнению эксперта, ракет «Калибр», которые имеются на вооружении практического каждого российского корабля, с лихвой хватит для того, чтобы уничтожить не только два британских корабля, но и авианосец «Королева Елизавета», намеревающийся поддерживать эсминец и фрегат из Средиземного моря.