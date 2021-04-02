Эшелоны с российской боевой техникой напугали не только Украину, но и Соединенные Штаты. Последние даже заявили, что их войска, сосредоточенные в Европе, поменяли статус с «возможного», на «потенциально неизбежный» кризис, что говорит о многом, уверен военный эксперт Виктор Баранец.

По его словам, «американцы и украинцы оцепенели от ужаса», завидев перемещения российских войск внутри страны. Страшно даже представить, что было бы, если бы они хоть на миллиметр продвинулись в сторону Донбасса.

Но цель совсем не в Донбассе. Баранец комментирует заявление Минобороны, которое анонсировало проведение контрольной проверки войск после зимнего учебного периода. Он отмечает, что учения эти плановые, поэтому и Киев, и Вашингтон прекрасно знали о них заранее. Но подгадали под маневры и перемещения армии какую-то свою панику. Причем разогнали ее до такой степени, что отдельные депутаты Верховной Рады уже пишут приятелям, что «надо валить из этой страны».

Баранец также отметил, что Украина уже больше месяца стягивает к границам свои ВС, намереваясь довести их численность до 100 тысяч военнослужащих. То есть, на линии разграничения в Донбассе и в непосредственной близости от Крыма окажется практически 50 процентов всего личного состава ВСУ. Причем Киев вполне осознает, что даже такое количестве несопоставимо с численностью российской армии. Это, по мнению эксперта, наводит на мысли, что Украина надеется на чью-то помощь извне.