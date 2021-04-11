Виктор Баранец, специалист в области военной техники, отметил, что современные системы РЭБ позволили РФ узнать множество секретов НАТО, включая конструкционные особенности американских ракет.

Согласно его словам, средства радиоэлектронной борьбы России опережают разработки США не на десять лет, как считал ранее Пентагон, а на все двадцать. Благодаря этим системам российским войскам удается эффективно бороться с американскими истребителями, дронами и ракетами в Сирии, которые «сходят с ума» и не попадают в цели. В качестве примера он привел пуск 56 ракет «Томагавк», из которых лишь 33% достигли целей.

Провал США позволил российским специалистам тщательно изучить крылатые ракеты Tomahawk и усилить защиту против них. Баранец добавил, что научные сотрудники ВПК РФ также смогли проанализировать ударные БПЛА Bayraktar TB2 турецкого производства. Все это не позволяет НАТО эффективно использовать свои воздушные силы.