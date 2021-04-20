Азербайджан, который уже и Армении, и России успел предъявить претензии по поводу использования в Нагорном Карабахе оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», не захотел в качестве доказательства продемонстрировать обнаруженные обломки ракет.

Сайт Avia.Pro сообщает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял, что эти и другие осколки будут выставлены на всеобщее обозрение в Парке военных трофеев в Баку, куда стягивается также захваченная в боях бронетехника.

По информации экспертов, две ракеты «Искандер» все же были задействованы армянской армией в ходе боев за Нагорный Карабах. Так, Ильхам Алиев заявил, что обломки обнаружили в Шуше. Однако показывать он их отказывается, а российское Минобороны ситуацию с «Искандерами» вообще не комментирует.