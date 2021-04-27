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Профессор Олег Волобуев, который составил учебник истории, не понравившийся президенту РФ Владимиру Путину, объяснил, по какой причине в книге не упоминаются многие известные исторические факты.

По его словам, данный учебник предназначен не столько для изучения истории, сколько для повторения пройденного. Он создавался для обобщающе-повторительного курса «Россия в мире», адресованного уже потенциальным выпускникам. Поэтому не было никакого смысла полностью повторять все факты из учебника «История России». Кроме того, автор отметил, что этот курс рассчитан на гораздо меньший объем занятий и предъявляет не такие высокие требования к учащимся.

Напомним, что об учебниках президент заговорил во время послания к Федеральному собранию. Он заметил, что в одной из книг даже не вспомнили о Сталинградской битве. Этот факт возмутил главу государства.

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