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Контрольная проверка по итогам зимнего периода обучения уже завершилась для 50 самолетов и вертолетов, которые с Крымского полуострова отправились к местам своей постоянной дислокации. Подавляющее большинство из них уже находится на аэродромах приписки в Воронежской и Ростовской областях, а также в Ставропольском и Краснодарском краях.

Пресс-служба Южного военного округа сообщает, что истребители Су-30СМ и Су-27СМ, бомбардировщики Су-34 и Су-24М, а также штурмовики Су-25СМ3 отрабатывали взаимодействие между собой, тренировали ракетные атаки и бомбометание, демонстрировали полеты над поверхностью воды на минимальной высоте.

Напомним, что ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что войска ЮВО, которые были привлечены к учениям, успешно справились со всеми возложенными на них задачами. Теперь до 1 мая все подразделения должны вернуться на места постоянной дислокации.

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