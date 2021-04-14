Портал Avia.Pro считает, что французская армия в случае наступления Украины на Донбассе окажет ей военную помощь. Авторы публикации признают, что официальных данных по этому поводу никто не предоставлял, но все же считают подобный сценарий вполне возможным.

В качестве аргументов в поддержку своей версии журналисты приводят предложения от Франции президенту Украины Владимиру Зеленскому приобрести истребители 4-поколения Rafale даже в кредит под выгодные проценты. Кроме того, в настоящий момент украинский лидер встречается с Эммануэлем Макроном в Париже. Вполне вероятно, что на этих переговорах и будут обсуждаться вопросы военной помощи.

Напомним, что Франция вместе с Германией выступает за стабилизацию ситуации на Донбассе мирным путем. Однако портал Avia.Pro не исключает, что Париж выступит на стороне Киева в случае наступления на самопровозглашенные республики. В этом случае ДНР и ЛНР не смогут оказать достойное сопротивлении, что вынудит вмешаться в конфликт и Россию.